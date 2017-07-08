ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Имер VS Ю.Сагита
15 октября 2019 г. Начало после 18:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Элиас Имер - Юити Сагита
ATP Стокгольм - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элиас Имер - Юити Сагита на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элиас
Имер
Имер
Швеция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)78
- Возраст23
ATP рейтинг122
Последние матчи
ATP Бастад
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Имер
6
4
2
Ж.Соуза
✓
4
6
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Монтейро
3
6
5
Э.Имер
✓
6
2
7
ATP Masters Индиан-Уэллс
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Фратанджело
✓
4
6
6
Э.Имер
6
2
2
ATP Сан-Паулу
Одиночный разряд
Первый раунд
T.Wild
✓
6
4
6
Э.Имер
3
6
2
ATP Рио-де-Жанейро
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Имер
6
5
2
Х.Лондеро
✓
2
7
6
Больше матчей
Юити
Сагита
Сагита
Япония
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг130
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
4
4
М.Чилич
✓
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
3
1
3
Р.Надаль
✓
6
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
4
1
К.Нисикори
✓
6
6
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
✓
6
6
Ю.Сагита
3
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
3
1
3
Р.Гаске
✓
6
6
6
Больше матчей
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