ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд

Э.Имер VS Ю.Сагита

15 октября 2019 г. Начало после 18:30

Centre Court
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Онлайн - Элиас Имер - Юити Сагита

ATP Стокгольм - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элиас Имер - Юити Сагита на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элиас Имер
Элиас
Имер
ШвецияШвеция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
122
Последние матчи
Больше матчей
Юити Сагита
Юити
Сагита
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
130
Последние матчи
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