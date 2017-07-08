Онлайн - Элиас Имер - Юити Сагита

ATP Стокгольм - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элиас Имер - Юити Сагита на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.