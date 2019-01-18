ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд

Й.Нисиока VS Т.Фритц

16 октября 2019 г. Начало после 12:00

Centre Court
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Онлайн - Йосихито Нисиока - Тэйлор Фритц

ATP Стокгольм - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йосихито Нисиока - Тэйлор Фритц на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Йосихито Нисиока
Йосихито
Нисиока
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
75
Последние матчи
Больше матчей
Тэйлор Фритц
Тэйлор
Фритц
СШАСША
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
29
Последние матчи
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