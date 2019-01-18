Онлайн - Йосихито Нисиока - Тэйлор Фритц

ATP Стокгольм - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йосихито Нисиока - Тэйлор Фритц на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.