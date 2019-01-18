ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд
Й.Нисиока VS Т.Фритц
16 октября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Йосихито Нисиока - Тэйлор Фритц
ATP Стокгольм - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йосихито Нисиока - Тэйлор Фритц на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Йосихито
Нисиока
Нисиока
Япония
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст24
ATP рейтинг75
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
6
4
1
Й.Нисиока
✓
3
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Нисиока
1
2
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
Ж.Соуза
5
3
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
2
1
А.Рамос
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес
✓
67
6
6
6
Й.Нисиока
79
0
4
4
Больше матчей
Тэйлор
Фритц
Фритц
США
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст21
ATP рейтинг29
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Фритц
2
4
К.Хачанов
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
62
77
4
Т.Фритц
✓
77
65
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
3
4
Р.Опелка
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
5
5
А.Бублик
✓
4
7
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
6
4
3
4
Ф.Лoпес
✓
3
6
6
6
Больше матчей
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