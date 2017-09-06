Онлайн - Сэм Куэрри - Деннис Новак

ATP Стокгольм - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сэм Куэрри - Деннис Новак на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.