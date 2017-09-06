ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Куэрри VS Д.Новак
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Сэм Куэрри - Деннис Новак
ATP Стокгольм - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сэм Куэрри - Деннис Новак на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сэм
Куэрри
Куэрри
США
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)95
- Возраст32
ATP рейтинг45
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
✓
6
6
С.Куэрри
4
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Куэрри
63
2
А.Зверев
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
77
66
6
Д.Шварцман
62
78
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Баутиста
62
1
A
С.Куэрри
✓
77
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
6
1
63
5
Х.Лондеро
✓
3
6
77
7
Больше матчей
Деннис
Новак
Новак
Австрия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)80
- Возраст26
ATP рейтинг124
Последние матчи
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Новак
77
0
2
П.Куэвас
✓
61
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Новак
✓
6
6
Ю.Родионов
3
4
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Андухар
✓
6
3
6
Д.Новак
1
6
3
ATP Бастад
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Новак
6
3
4
Р.Гаске
✓
4
6
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Новак
✓
6
7
С.Дарсис
2
5
Больше матчей
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