ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Штебе VS ...

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Седрик-Марсель Штебе - ...

ATP Стокгольм - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Седрик-Марсель Штебе - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Седрик-Марсель Штебе
Седрик-Марсель
Штебе
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
218
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