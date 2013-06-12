ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Штебе VS ...
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kungliga tennishallen
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Онлайн - Седрик-Марсель Штебе - ...
ATP Стокгольм - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Седрик-Марсель Штебе - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Седрик-Марсель
Штебе
Штебе
Германия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст29
ATP рейтинг218
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Шнур
2
6
1
С.Штебе
✓
6
3
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Хоан
✓
6
6
С.Штебе
2
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Штебе
6
3
5
3
М.Чилич
✓
4
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Крайинович
3
6
4
66
С.Штебе
✓
6
4
6
78
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гуннесваран
✓
6
6
С.Штебе
3
4
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