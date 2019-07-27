ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Каррено VS Д.Миллман
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Пабло Каррено - Джон Миллман
ATP Стокгольм - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Джон Миллман на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг37
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
63
3
Д.Тим
✓
77
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ц.Чжан
3
6
4
П.Каррено
✓
6
2
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
1
710
6
П.Каррено
6
68
0
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Финал
П.Каррено
✓
65
6
77
А.Бублик
77
4
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Шаповалов
3
4
П.Каррено
✓
6
6
Больше матчей
Джон
Миллман
Миллман
Австралия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)79
- Возраст30
ATP рейтинг58
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Миллман
2
0
А.Рублев
✓
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
3
5
Д.Миллман
✓
6
7
ATP Токио
Одиночный разряд
Финал
Н.Джокович
✓
6
6
Д.Миллман
3
2
ATP Токио
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Опелка
3
64
Д.Миллман
✓
6
77
ATP Токио
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Миллман
✓
6
6
Т.Даниэль
4
0
Больше матчей
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