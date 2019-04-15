ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Имер VS Ж.Соуза

16 октября 2019 г. Начало после 11:00

Kungliga tennishallen
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Онлайн - Микаэль Имер - Жоау Соуза

ATP Стокгольм - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Микаэль Имер - Жоау Соуза на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Микаэль Имер
Микаэль
Имер
ШвецияШвеция
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
81
Последние матчи
Больше матчей
Жоау Соуза
Жоау
Соуза
ПортугалияПортугалия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
63
Последние матчи
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