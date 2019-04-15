ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Имер VS Ж.Соуза
16 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kungliga tennishallen
Матч
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Онлайн - Микаэль Имер - Жоау Соуза
ATP Стокгольм - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Микаэль Имер - Жоау Соуза на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Микаэль
Имер
Имер
Швеция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
ATP рейтинг81
Последние матчи
ATP Бастад
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Имер
5
3
Н.Ярри
✓
7
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Давидович-Фокина
6
5
0
М.Имер
✓
4
7
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Имер
1
3
63
А.Зверев
✓
6
6
77
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Первый раунд
М.Имер
✓
6
6
77
Б.Рола
0
3
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Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Майер
✓
4
6
6
М.Имер
6
3
4
Больше матчей
Жоау
Соуза
Соуза
Португалия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст30
ATP рейтинг63
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
3
5
В.Поспишил
✓
6
7
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Первый раунд
Ж.Соуза
✓
2
6
77
Ф.Крайинович
6
4
65
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
Ж.Соуза
5
3
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Харрис
✓
65
6
6
Ж.Соуза
77
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
6
65
6
Ф.Оже-Альяссим
4
77
4
Больше матчей
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