Онлайн - Микаэль Имер - Жоау Соуза

ATP Стокгольм - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Микаэль Имер - Жоау Соуза на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.