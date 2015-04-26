ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд

Т.Пол VS П.Андухар

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 1
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Онлайн - Томми Пол - Пабло Андухар

ATP Стокгольм - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Томми Пол - Пабло Андухар на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Томми Пол
Томми
Пол
СШАСША
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
79
Последние матчи
Больше матчей
Пабло Андухар
Пабло
Андухар
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
62
Последние матчи
Больше матчей

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