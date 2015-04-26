ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
Т.Пол VS П.Андухар
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
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Онлайн - Томми Пол - Пабло Андухар
ATP Стокгольм - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Томми Пол - Пабло Андухар на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Томми
Пол
Пол
США
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)78
- Возраст22
ATP рейтинг79
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Пабло
Андухар
Андухар
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг62
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