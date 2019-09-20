ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд

Ф.Фоньини VS Я.Типсаревич

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Фабио Фоньини - Янко Типсаревич

ATP Стокгольм - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фабио Фоньини - Янко Типсаревич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Фабио Фоньини
Фабио
Фоньини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей
Янко Типсаревич
Янко
Типсаревич
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
253
Последние матчи
Больше матчей

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