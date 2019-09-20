ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд
Ф.Фоньини VS Я.Типсаревич
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kungliga tennishallen
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Онлайн - Фабио Фоньини - Янко Типсаревич
ATP Стокгольм - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фабио Фоньини - Янко Типсаревич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фабио
Фоньини
Фоньини
Италия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)74
- Возраст32
ATP рейтинг12
Последние матчи
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Медведев
✓
6
77
Ф.Фоньини
3
64
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7
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Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов
✓
3
6
6
Ф.Фоньини
6
3
1
Больше матчей
Янко
Типсаревич
Типсаревич
Сербия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)80
- Возраст35
ATP рейтинг253
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Типсаревич
✓
6
6
К.Муте
2
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Первый раунд
Я.Типсаревич
5
6
1
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7
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Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кудла
✓
3
6
77
6
Я.Типсаревич
6
1
65
1
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Типсаревич
5
6
0
Р.Албот
✓
7
2
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Андерсон
✓
6
65
6
6
Я.Типсаревич
4
77
1
4
Больше матчей
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