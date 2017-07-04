Смотри также

ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
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С.Травалья
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7
4
Р.Опелка
5
5
14 октября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Стефано Травалья - Райлли Опелка
ATP Стокгольм - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефано Травалья - Райлли Опелка на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефано
Травалья
Травалья
Италия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)80
- Возраст27
ATP рейтинг85
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Райлли
Опелка
Опелка
США
- Рост (м)2.11
- Вес (кг)100
- Возраст22
ATP рейтинг40
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