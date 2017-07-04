Смотри также

ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
Live
С.Травалья
7
4
Р.Опелка
5
5
14 октября 2019 г.Centre Court
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Онлайн - Стефано Травалья - Райлли Опелка

ATP Стокгольм - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефано Травалья - Райлли Опелка на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стефано Травалья
Стефано
Травалья
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
85
Последние матчи
Больше матчей
Райлли Опелка
Райлли
Опелка
СШАСША
  • Рост (м)
    2.11
  • Вес (кг)
    100
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
40
Последние матчи
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