ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Куэрри VS Г.Димитров
16 октября 2019 г. Начало после 18:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Сэм Куэрри - Григор Димитров
ATP Стокгольм - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сэм Куэрри - Григор Димитров на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сэм
Куэрри
Куэрри
США
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)95
- Возраст32
ATP рейтинг45
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
✓
78
6
Д.Новак
66
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
✓
6
6
С.Куэрри
4
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Куэрри
63
2
А.Зверев
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
77
66
6
Д.Шварцман
62
78
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Баутиста
62
1
A
С.Куэрри
✓
77
4
Больше матчей
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг27
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Димитров
2
5
А.Рублев
✓
6
7
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бублик
✓
5
711
77
Г.Димитров
7
69
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
5
Г.Димитров
✓
7
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
77
6
6
Г.Димитров
65
4
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Федерер
6
4
6
4
2
Г.Димитров
✓
3
6
3
6
6
Больше матчей
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