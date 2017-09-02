ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд

Ю.Сагита VS С.Травалья

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Юити Сагита - Стефано Травалья

ATP Стокгольм - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юити Сагита - Стефано Травалья на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Юити Сагита
Юити
Сагита
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
130
Последние матчи
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Стефано Травалья
Стефано
Травалья
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
85
Последние матчи
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