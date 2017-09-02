ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд
Ю.Сагита VS С.Травалья
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kungliga tennishallen
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Онлайн - Юити Сагита - Стефано Травалья
ATP Стокгольм - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юити Сагита - Стефано Травалья на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юити
Сагита
Сагита
Япония
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг130
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ATP Стокгольм
Одиночный разряд
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Э.Имер
66
2
Ю.Сагита
✓
78
6
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4
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6
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Одиночный разряд
Первый раунд
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Одиночный разряд
Первый раунд
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6
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Ю.Сагита
3
0
Больше матчей
Стефано
Травалья
Травалья
Италия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)80
- Возраст27
ATP рейтинг85
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Травалья
✓
7
4
6
Р.Опелка
5
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
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✓
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