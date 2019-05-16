ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Крайинович VS К.Рууд

15 октября 2019 г. Начало после 18:30

Centre Court
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Онлайн - Филип Крайинович - Каспер Рууд

ATP Стокгольм - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филип Крайинович - Каспер Рууд на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Филип Крайинович
Филип
Крайинович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
60
Последние матчи
Больше матчей
Каспер Рууд
Каспер
Рууд
НорвегияНорвегия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
59
Последние матчи
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