ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Крайинович VS К.Рууд
15 октября 2019 г. Начало после 18:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Филип Крайинович - Каспер Рууд
ATP Стокгольм - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филип Крайинович - Каспер Рууд на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Филип
Крайинович
Крайинович
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст27
ATP рейтинг60
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Ж.Соуза
✓
2
6
77
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6
4
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6
7
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7
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Каспер
Рууд
Рууд
Норвегия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)77
- Возраст20
ATP рейтинг59
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Одиночный разряд
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2
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6
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