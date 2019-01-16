ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Эванс VS ...
16 октября 2019 г. Начало после 18:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Даниэль Эванс - ...
ATP Стокгольм - 16 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниэль
Эванс
Эванс
Великобритания
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг43
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Эванс
✓
6
1
6
Б.Томич
4
6
3
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
77
7
Д.Эванс
63
5
ATP Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Эванс
✓
6
6
Ч.Ли
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
5
Г.Димитров
✓
7
7
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Эванс
✓
6
4
77
Я.Бай
3
6
64
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