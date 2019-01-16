Онлайн - Даниэль Эванс - ...

ATP Стокгольм - 16 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 16 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.