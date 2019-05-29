ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
О.Отте VS А.Попырин
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Оскар Отте - Алексей Попырин
ATP Стокгольм - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Оскар Отте - Алексей Попырин на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Оскар
Отте
Отте
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)77
- Возраст26
ATP рейтинг159
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- Вес (кг)-
- Возраст20
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