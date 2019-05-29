ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд

О.Отте VS А.Попырин

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 1
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Онлайн - Оскар Отте - Алексей Попырин

ATP Стокгольм - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Оскар Отте - Алексей Попырин на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Оскар Отте
Оскар
Отте
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
159
Последние матчи
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Алексей Попырин
Алексей
Попырин
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
89
Последние матчи
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