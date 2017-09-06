ATP Стокгольм
Одиночный разряд | 1/4 финала
С.Куэрри VS ...
18 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kungliga tennishallen
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Онлайн - Сэм Куэрри - ...
ATP Стокгольм - 18 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сэм Куэрри - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сэм
Куэрри
Куэрри
США
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)95
- Возраст32
ATP рейтинг45
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
67
6
77
Г.Димитров
79
3
63
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Куэрри
✓
78
6
Д.Новак
66
4
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
✓
6
6
С.Куэрри
4
2
ATP Пекин
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Куэрри
63
2
А.Зверев
✓
77
6
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Куэрри
✓
77
66
6
Д.Шварцман
62
78
3
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