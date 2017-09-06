ATP Стокгольм
Одиночный разряд | 1/4 финала

С.Куэрри VS ...

18 октября 2019 г. Начало после 11:00

Kungliga tennishallen
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Онлайн - Сэм Куэрри - ...

ATP Стокгольм - 18 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сэм Куэрри - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сэм Куэрри
Сэм
Куэрри
СШАСША
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    95
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
45
Последние матчи
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