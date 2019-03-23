ATP Стокгольм
Одиночный разряд | 1/4 финала

Ф.Крайинович VS Й.Нисиока

18 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Филип Крайинович - Йосихито Нисиока

ATP Стокгольм - 18 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филип Крайинович - Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Филип Крайинович
Филип
Крайинович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
60
Последние матчи
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Йосихито Нисиока
Йосихито
Нисиока
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
75
Последние матчи
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