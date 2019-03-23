ATP Стокгольм
Одиночный разряд | 1/4 финала
Ф.Крайинович VS Й.Нисиока
18 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kungliga tennishallen
Матч
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Онлайн - Филип Крайинович - Йосихито Нисиока
ATP Стокгольм - 18 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Филип Крайинович - Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 18 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Филип
Крайинович
Крайинович
Сербия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)75
- Возраст27
ATP рейтинг60
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
5
6
3
Ф.Крайинович
✓
7
2
6
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Крайинович
✓
6
7
К.Рууд
3
5
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Соуза
✓
2
6
77
Ф.Крайинович
6
4
65
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
✓
6
7
Ф.Крайинович
3
5
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Крайинович
6
5
2
Л.Пуй
✓
4
7
6
Больше матчей
Йосихито
Нисиока
Нисиока
Япония
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст24
ATP рейтинг75
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
Т.Фритц
5
4
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Албот
6
4
1
Й.Нисиока
✓
3
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Нисиока
1
2
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
Ж.Соуза
5
3
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
2
1
А.Рамос
✓
6
6
Больше матчей
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