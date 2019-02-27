ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
Б.Шнур VS Ф.Вердаско
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Court 1
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Онлайн - Брейден Шнур - Фернандо Вердаско
ATP Стокгольм - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Брейден Шнур - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Брейден
Шнур
Шнур
Канада
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст24
ATP рейтинг100
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Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг41
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