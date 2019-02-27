ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд

Б.Шнур VS Ф.Вердаско

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Court 1
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Онлайн - Брейден Шнур - Фернандо Вердаско

ATP Стокгольм - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Брейден Шнур - Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Брейден Шнур
Брейден
Шнур
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
100
Последние матчи
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Фернандо Вердаско
Фернандо
Вердаско
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
41
Последние матчи
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