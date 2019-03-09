ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Эванс VS Б.Томич

14 октября 2019 г. Начало после 18:30

Centre Court
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Онлайн - Даниэль Эванс - Бернард Томич

ATP Стокгольм - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Бернард Томич на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниэль Эванс
Даниэль
Эванс
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
43
Последние матчи
Больше матчей
Бернард Томич
Бернард
Томич
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    91
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
184
Последние матчи
Больше матчей

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