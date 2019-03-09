ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Эванс VS Б.Томич
14 октября 2019 г. Начало после 18:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Даниэль Эванс - Бернард Томич
ATP Стокгольм - 14 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Бернард Томич на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниэль
Эванс
Эванс
Великобритания
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)75
- Возраст29
ATP рейтинг43
Последние матчи
ATP Пекин
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
77
7
Д.Эванс
63
5
ATP Пекин
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Д.Эванс
✓
6
6
Ч.Ли
3
4
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Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
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5
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7
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3-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Эванс
2
2
1
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Бернард
Томич
Томич
Австралия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)91
- Возраст26
ATP рейтинг184
Последние матчи
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Баутиста
✓
6
6
Б.Томич
3
2
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1/4 финала
А.Де Минаур
✓
6
3
Б.Томич
2
0
A
ATP Атланта
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Эбден
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Б.Томич
✓
6
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Первый раунд
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6
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3
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Первый раунд
Б.Томич
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И.Ивашко
✓
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