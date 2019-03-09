Онлайн - Даниэль Эванс - Бернард Томич

ATP Стокгольм - 14 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Эванс - Бернард Томич на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 14 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.