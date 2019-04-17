ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд

Р.Албот VS Й.Нисиока

15 октября 2019 г. Начало после 12:00

Centre Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Раду Албот - Йосихито Нисиока

ATP Стокгольм - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Раду Албот - Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Раду Албот
Раду
Албот
МолдавияМолдавия
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
47
Последние матчи
Больше матчей
Йосихито Нисиока
Йосихито
Нисиока
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
75
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Ник Кирьос просил бутылку в судейскую вышку

ATP Вашингтон
02/08/2019
play
Видео

Маккензи Макдональда стошнило прямо на корт по ходу матча – «Ролан Гаррос»-2019

Ролан Гаррос
28/05/2019
play
Видео

Даниил Медведев прокомментировал выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло

АТР Masters Монте-Карло
17/04/2019

Не пропусти матч Даниила Медведева в Монте-Карло на Eurosport 2

АТР Masters Монте-Карло
17/04/2019