Онлайн - Раду Албот - Йосихито Нисиока

ATP Стокгольм - 15 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Раду Албот - Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.