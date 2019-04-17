ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Первый раунд
Р.Албот VS Й.Нисиока
15 октября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Раду Албот - Йосихито Нисиока
ATP Стокгольм - 15 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Раду Албот - Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Раду
Албот
Албот
Молдавия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)69
- Возраст29
ATP рейтинг47
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4
6
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Йосихито
Нисиока
Нисиока
Япония
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст24
ATP рейтинг75
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Одиночный разряд
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