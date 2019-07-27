ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Каррено VS Д.Магер
17 октября 2019 г. Начало после 11:00
Kungliga tennishallen
Матч
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Онлайн - Пабло Каррено - Джанлука Магер
ATP Стокгольм - 17 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Джанлука Магер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг37
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Каррено
✓
6
6
Д.Миллман
4
3
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено
63
3
Д.Тим
✓
77
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Ц.Чжан
3
6
4
П.Каррено
✓
6
2
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
1
710
6
П.Каррено
6
68
0
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Финал
П.Каррено
✓
65
6
77
А.Бублик
77
4
63
Больше матчей
Джанлука
Магер
Магер
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
ATP рейтинг123
Последние матчи
ATP Стокгольм
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Магер
✓
5
6
6
П.Андухар
7
1
1
ATP Masters Рим
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Магер
77
4
0
A
А.Бедене
✓
63
6
3
Больше матчей
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