ATP Стокгольм
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Каррено VS Д.Магер

17 октября 2019 г. Начало после 11:00

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Онлайн - Пабло Каррено - Джанлука Магер

ATP Стокгольм - 17 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Джанлука Магер на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 17 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Каррено
Пабло
Каррено
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
37
Последние матчи
Больше матчей
Джанлука Магер
Джанлука
Магер
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
123
Последние матчи
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