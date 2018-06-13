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Роджер Федерер стартовал с победы над Мишей Зверевым в Штутгарте

Федерер стартовал с победы над Зверевым-старшим
Eurosport

35 мин. назад

Швейцарец успешно открыл травяной сезон.

Роджер Федерер, не выступавший с марта из-за нежелания играть на грунте, одолел Мишу Зверева на старте турнира в Штутгарте – 3:6, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Федерер 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Зверева 7 подач навылет, 2 двойные и 2 брейка.

Счет личных встреч стал 6:0 в пользу Роджера, но Миша может быть доволен – он впервые взял у швейцарца сет.

  • В третьем круге Федерер встретится с победителем матча Пелья – Гуннесваран.
  • Швейцарец занимает второе место в рейтинге ATP, но отстает от Рафаэля Надаля вссего на 100 очков.

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