Роджер Федерер вышел в финал Штутгарта и сместит Рафаэля Надаля с первой строчки рейтинга ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в финал турнира в Штутгарте, обыграв австралийца Ника Кирьоса – 6:7(2), 6:2, 7:6(5).

В рейтинге ATP на счету Федерера 8820 очков, у испанца Рафаэля Надаля – 8870. В случае победы в финале, Роджер приплюсует себе еще 100 очков. Он обойдет Рафу даже если проиграет и вернется на первую строчку 18 июня.

Швейцарец в шестой раз за карьеру поднимется на вершину рейтинга ATP.

18 июня Федерер начнет 310-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

В финале турнира в Штутгарте Федерер сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

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