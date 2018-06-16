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Роджер Федерер вышел в финал Штутгарта и сместит Рафаэля Надаля с первой строчки рейтинга ATP
Рафа, подвинься.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в финал турнира в Штутгарте, обыграв австралийца Ника Кирьоса – 6:7(2), 6:2, 7:6(5).
В рейтинге ATP на счету Федерера 8820 очков, у испанца Рафаэля Надаля – 8870. В случае победы в финале, Роджер приплюсует себе еще 100 очков. Он обойдет Рафу даже если проиграет и вернется на первую строчку 18 июня.
- Швейцарец в шестой раз за карьеру поднимется на вершину рейтинга ATP.
- 18 июня Федерер начнет 310-ю неделю в статусе первой ракетки мира.
- В финале турнира в Штутгарте Федерер сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
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