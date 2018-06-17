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Роджер Федерер выиграл первый травяной титул в сезоне

Федерер выиграл первый травяной титул в сезоне
Eurosport

1 час назад

Швейцарец расправился в финале с Милошем Раоничем.

Роджер Федерер стал лучшим на турнире в немецком Штутгарте. В финале швейцарец в двух сетах бил Милоша Раонича из Канады – 6:4, 7:6(3). Матч продолжался 1 час 20 минут.

Федерер выполнил 4 эйса, не допустил ни одной двойной и реализовал единственный брейк-пойнт. На счету Раонича 14 подач навылет, 3 двойные и 2 нереализованных брейк-пойнта.

  • Федерер завоевал 98-й титул в карьере и отстает от рекордсмена Джимми Коннорса на 11 трофеев.
  • На будущей неделе Роджер сместит Рафаэля Надаля с первой строчки ATP.

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