ATP Штутгарт
Одиночный разряд | Второй раунд

Л.Пуй VS Д.Медведев

12 июня 2019 г. Начало после 17:30

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