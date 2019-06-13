ATP Штутгарт
Одиночный разряд | Второй раунд

Г.Монфис VS Д.Кудла

13 июня 2019 г. Начало после 11:00

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