Швейцарский теннисист Роджер Федерер не намерен защищать прошлогодний титул на турнире в Штутгарте.

«Я не собираюсь заявляться в Штутгарт. Думаю, в прошлом сезоне у меня было слишком много тенниса на траве. Я решил, что стоит ограничиться выступлением в Галле», – приводит слова 37-летнего Федерера Tennis World USA.

Турнир в Штутгарте будет проходить с 10 по 16 июня. В 2018 году Федерер обыграл в финале Милоша Раонича.

После этого Роджер дошел до финала на в Галле и не защитил титул на Уимблдоне, проиграв в четвертьфинале.

15 мая Федерер начнет выступление на грунтовом турнире в Риме матчем против португальца Жоау Соузы.

Тим ушел с матчболов против Федерера и не пустил швейцарца в полуфинал

Качай приложение Eurosport для iOS или Android