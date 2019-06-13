Медведев выиграл гейм четырьмя эйсами за 29 секунд. Возможно, это новый мировой рекорд
Правда, счет в решающем сете к тому моменту был 1:5.
Даниил Медведев выдал идеальный гейм в матче первого круга турнира в Штутгарте против Люки Пуя.
Российский теннисист оформил четыре эйса подряд, уложившись в 29 секунд. Правда, к тому моменту он уже уступал в третьей партии со счетом 1:5.
- Пуй спокойно довел матч до победы – 7:6 (8:6), 4:6, 6:2.
- Для Медведева это поражение стало пятым подряд.
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