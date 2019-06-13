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Медведев выиграл гейм четырьмя эйсами за 29 секунд. Возможно, это новый мировой рекорд

Медведев выиграл гейм четырьмя эйсами за 29 секунд. Возможно, это новый мировой рекорд
Eurosport

10 мин. назад

Правда, счет в решающем сете к тому моменту был 1:5.

Даниил Медведев выдал идеальный гейм в матче первого круга турнира в Штутгарте против Люки Пуя.

Российский теннисист оформил четыре эйса подряд, уложившись в 29 секунд. Правда, к тому моменту он уже уступал в третьей партии со счетом 1:5.

  • Пуй спокойно довел матч до победы – 7:6 (8:6), 4:6, 6:2.
  • Для Медведева это поражение стало пятым подряд.

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