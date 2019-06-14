Московский теннисист Карен Хачанов уступил во втором круге турнира ATP в немецком Штутгарте итальянцу Маттео Берретини – 4:6, 2:6.

Хачанов продлил девятиматчевую серию поражений на необязательных турнирах. С конца сезона-2018 и в начале 2019-го он последовательно уступил в Вене Кэю Нисикори, в Катаре – Стэну Вавринке, в Роттердаме – 211-й ракетке мира Таллону Грикспуру, в Дубае – Николозу Басилашвили, в Монте-Карло – 96-й ракетке планеты Лоренцо Сонего, в Барселоне – Гвидо Пелье, а в Мюнхене – Филиппу Кольшрайберу.

При этом Карен дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл только будущему финалисту Доминику Тиму, и Индиан-Уэллс, где на двух тай-брейках уступил Рафаэлю Надалю.

После успеха на Открытом чемпионате Франции Хачанов впервые в карьере вошел в первую десятку и стал девятой ракеткой мира.

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