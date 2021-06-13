Хорватский теннисист Марин Чилич обыграл Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP в Штутгарте – 7:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час 50 минут. Чилич допустил всего две двойные ошибки против шести у канадца, лучше подавал навылет (7–4) и показал более высокий процент первой подачи (61%–58%). 32-летний хорват взял 19-й титул ATP в карьере и первый – за 3 года. По ходу турнира он не проиграл ни одного сета и вернется в топ-40.

Оже-Альяссим – настоящий неудачник финалов. 20-летний канадец проиграл восьмой решающий матч на турнирах ATP подряд. Всего он выходил в восемь финалов ATP в карьере. У Феликса до сих пор нет ни одного титула ATP.

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Ни в одном из восьми финалов Оже-Альяссим не взял ни сета – теннисист проиграл все 16 партий.

Впервые канадец сыграл в финале турнира ATP 24 февраля 2019 года на Rio Open и проиграл Ласло Дьере – 3:6, 5:7.

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