Совсем скоро стартует основной этап Australian Open, перед которым теннисисты разминаются на других австралийских турнирах. Россиянин Аслан Карацев вышел в финал турнира в Сиднее, в котором сразится с переживающим вторую молодость шотландцем Энди Марреем. Матч начнется 15 января в 11:00 по Москве.
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Рублев, Карацев и Джокович пропустят ATP Cup
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