Совсем скоро стартует основной этап Australian Open, перед которым теннисисты разминаются на других австралийских турнирах. Россиянин Аслан Карацев вышел в финал турнира в Сиднее, в котором сразится с переживающим вторую молодость шотландцем Энди Марреем. Матч начнется 15 января в 11:00 по Москве.

Следить за рубкой российского и британского спортсмена вы можете на сайте Eurosport.ru и в приложении Eurosport по подписке. Это отличный повод оформить подписку за 149 рублей в месяц и насладиться еще и всеми матчами Australian Open.

Ad

Мы снизили стоимость подписок, потому что хотим сделать Eurosport доступнее для фанатов спорта. Смотри Eurosport на сайте или в приложении круглый год с помощью подписки на 12 месяцев по цене восьми – за 1199 рублей в год.

ATP Cup Рублев, Карацев и Джокович пропустят ATP Cup 29/12/2021 В 09:44

Подписка на Eurosport открывает доступ к прямым эфирам Eurosport и соревнованиям в записи, в HD-качестве и в режиме мультикамерной съемки. Сервис доступен на всех известных устройствах и платформах.

Теннис Рублев обыграл Маррея в финале турнира в Абу-Даби 18/12/2021 В 17:03