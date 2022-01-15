Российский теннисист Аслан Карацев взял титул Сиднея накануне Australian Open (первый «ТБШ» стартует в понедельник). Третья ракетка страны обыграл в финале двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея – 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 30 минут. За это время Карацев оформил 4 подачи на вылет против 5 у соперника. Маррей допустил 5 двойных, в то время как Аслан ошибся лишь единожды (в последнем гейме матча). 20-я ракетка мира реализовал 3 брейк-пойнта из 7, чего ни разу не получилось сделать британцу – 0 из 5 попыток.

Ad

Карацев бился в 4-м финале за 3-й титул за последние 10 месяцев в АТР – прогресс русского случился как раз на австралийском «ТБШ» – пройдя через квалификацию, Аслан пробился в полуфинал, где проиграл Новаку Джоковичу – 3:6, 4:6, 2:6. Маррей же в финале пытался взять свой 47-й титул: в последний раз экс-первая ракетка мира побеждал в 2019 году в Антверпене.

ATP Сидней Покажем финал Карацев – Маррей только на сайте и в приложении Eurosport! 19 ЧАСОВ НАЗАД

В понедельник Карацев вернется на лучшую для себя 15-ю строчку рейтинга – туда он впервые забрался в конце 2021-го.

Хочешь видеть, как российские спортсмены захватывают топ рейтинга ATP, а Даниил Медведев и вовсе гонится за Новаком Джоковичем к статусу первой ракетки мира? Подписка Eurosport.ru стала дешевле.

ATP Cup Рублев, Карацев и Джокович пропустят ATP Cup 29/12/2021 В 09:44