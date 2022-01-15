Если дело Новака Джоковича и властей Австралии давно переросло в международную борьбу, то судьба Маррея и Карацева – сугубо личная история: эти двое всю свою карьеру ведут войну с врагами поскромнее: одного беспокоят травмы, другой никак не мог раскрыться на топ уровне АТР. И как приятно, что именно эти двое схлестнулись в финале Сиднея. Думаю, для болельщиков впервые было неважно, кто возьмет титул – фанаты радовались бы любому исходу.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

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Очка в Австралии еще важна и тем, что предваряет первый «ТБШ» года – он стартует 17 января, в Мельбурне. Событие само по себе должно нести праздничный вайб и эмоционально заряжать на две недели классного тенниса. Но еще не закончившийся недельный триллер Новака Джоковича совсем затмил приближающийся старт мэйджора – разбирательства перекрыли российские финалы 2022 года с Кареном Хачановым и Вероникой Кудерметовой, за кадром мог остаться и субботний матч, если бы не бэкграунд героев: Карацев и Маррей – уникумы своего спорта.

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Один рванул в топы уже в зрелом возрасте и из квалифайеров дошел до 1/2 на первом турнире «БШ» в карьере, другой все пытается доказать себе и окружающим, что еще может брать большие матчи и титулы, подобраться к первой сотне: британский сэр пятый год играет с железной пластиной в бедре и никак не угомониться. Последний раз кубок над головой Энди держал в 2018-м – тогда переиграл Стэна Вавринку в Антверпене. Еще больше лет прошло с его последнего Гранд-слэма. Эти двое будто олицетворяют борьбу за скромное место в теннисной элите.

Аслан Карацев и Энди Маррей в финале Сиднея Фото: Getty Images

Но если Карацев уже сделал километровый шаг на пути к этой мечте (взял 3-й титул за десять месяцев АТР), то Маррей, наоборот, отчаянно пытается продвинуться в рейтинге и подходит к каждому соревнованию с надеждой на титул, несмотря на призывы недоброжелателей завершить карьеру. Он не перемещается по корту настолько стремительно, как на пике карьеры в 2016-м, практически не пробивает на вылет, но все так же самоотверженно обороняется на задней: вновь и вновь пытается догонять элегантные слайсы соперников вдоль сетки.

Это же он делал и в финале Сиднея – полностью потерял инициативу, Аслан Карацев идеально подошел к матчу. Он отлично пользовался возможностями подачи, раскидывал соперника по углам и завершал розыгрыши смачным форхендом. К тому же российский игрок классно держал линию: активно пробивал с двух рук с хавкорта или с задней. Задавил Карацев и скоростью – часто Маррей просто не успевал до укороченных или резких переводов.

Главное, Аслан показал железную психику – все же австралийские фанаты топили за легендарного британца и жаждали его камбэка, особо мешая русскому в пятом гейме второй партии (он длится 13 минут), где Карацеву пришлось отыгрывать три брейк-пойнта.

После финала в Сиднее Карацев, как и в концовке 2021 года, станет 15-м, но вот Маррей так и не вернется в сотню. Может быть, пример российского игрока после их первой очки замотивирует британца не сдаваться: все же Австралия – важный турнир для Энди: там он пять раз играл в финале.

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