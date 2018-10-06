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Даниил Медведев обыграл Дениса Шаповалова и вышел в финал турнира в Токио
Поборется за третий титул в сезоне и звание первой ракетки России.
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в полуфинале турнира в Токио канадца Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 6:3.
Матч продолжался всего 65 минут. Медведев лучше подавал (12-5 по эйсам, 0-5 по двойным ошибкам) и сделал 3 брейка в то время как Шаповалов – ни одного. Он стал первым игроком с 2002 года, который играл в квалификации турнира и вышел в финал.
- В финале Даниил встретится с Кэем Нисикори. В случае победы он станет российским номером 1 в рейтинге ATP.
- На счету Медведева два титула в сезоне – в Уинстон-Сейлеме и Сиднее.
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