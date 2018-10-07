Даниил Медведев пришиб Кэя Нисикори и взял третий титул в сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир в Токио, обыграв в финале Кэя Нисикори – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 64 минуты. Медведев лучше подавал (8-4 по эйсам, 1-3 по двойным ошибкам) выиграл 93% очков на первой подаче и реализовал три брейк-пойнта (Нисикори – ни одного).

Медведев стал первым победителем турнира в Токио, который начал путь с квалификации.

С понедельника Даниил станет российским номером 1 в рейтинге ATP.

На его счету теперь три титула в сезоне – до этого были победы в Уинстон-Сэйлеме и Сиднее.

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