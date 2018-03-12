ATP Токио
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Томпсон VS Т.Даниэль
3 октября 2019 г. Начало после 04:00
Ariake Coliseum
Матч
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Онлайн - Джордан Томпсон - Таро Даниэль
ATP Токио - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джордан Томпсон - Таро Даниэль на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джордан
Томпсон
Томпсон
Австралия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)73
- Возраст25
ATP рейтинг56
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Томпсон
✓
6
3
6
Х.Лондеро
3
6
3
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бублик
✓
6
7
Д.Томпсон
4
5
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил
3
6
5
Д.Томпсон
✓
6
3
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
7
77
4
6
Д.Томпсон
5
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Соуза
3
2
4
Д.Томпсон
✓
6
6
6
Больше матчей
Таро
Даниэль
Даниэль
Япония
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)76
- Возраст26
ATP рейтинг127
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Даниэль
✓
6
4
77
Б.Чорич
4
6
65
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Даниэль
1
2
Р.Албот
✓
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Даниэль
✓
6
6
Т.Сандгрен
2
0
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар
✓
6
3
77
Т.Даниэль
1
6
62
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Бальди
4
4
Т.Даниэль
✓
6
6
Больше матчей
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