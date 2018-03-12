ATP Токио
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Томпсон VS Т.Даниэль

3 октября 2019 г. Начало после 04:00

Ariake Coliseum
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Онлайн - Джордан Томпсон - Таро Даниэль

ATP Токио - 03 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джордан Томпсон - Таро Даниэль на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Джордан Томпсон
Джордан
Томпсон
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
56
Последние матчи
Больше матчей
Таро Даниэль
Таро
Даниэль
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
127
Последние матчи
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