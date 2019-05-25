ATP Токио
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Шаповалов VS ...
3 октября 2019 г. Начало после 04:00
Ariake Coliseum
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Онлайн - Денис Шаповалов - ...
ATP Токио - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Денис Шаповалов - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг32
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
✓
6
6
М.Кечманович
4
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Шаповалов
3
4
П.Каррено
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Герасимов
4
6
3
Д.Шаповалов
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Клан
6
3
63
Д.Шаповалов
✓
3
6
77
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Беранкис
4
3
Д.Шаповалов
✓
6
6
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