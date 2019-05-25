ATP Токио
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Шаповалов VS ...

3 октября 2019 г. Начало после 04:00

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Онлайн - Денис Шаповалов - ...

ATP Токио - 03 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Денис Шаповалов - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Денис Шаповалов
Денис
Шаповалов
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
32
Последние матчи
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