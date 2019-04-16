Смотри также

ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
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Л.Сонего
6
1
Х.Чон
3
4
30 сентября 2019 г.
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Онлайн - Лоренцо Сонего - Хён Чон

ATP Токио - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лоренцо Сонего - Хён Чон на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Лоренцо Сонего
Лоренцо
Сонего
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
54
Последние матчи
Больше матчей
Хён Чон
Хён
Чон
Южная КореяЮжная Корея
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
143
Последние матчи
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