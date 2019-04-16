ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
•Live
Л.Сонего
•
6
1
Х.Чон
3
4
30 сентября 2019 г.
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Лоренцо Сонего - Хён Чон
ATP Токио - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Лоренцо Сонего - Хён Чон на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Лоренцо
Сонего
Сонего
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)73
- Возраст24
ATP рейтинг54
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Сонего
1
4
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
✓
6
77
О.Отте
2
62
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар
✓
6
6
6
Л.Сонего
2
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
✓
6
6
6
М.Гранольерс
3
4
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено
✓
79
6
Л.Сонего
67
0
Больше матчей
Хён
Чон
Чон
Южная Корея
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст23
ATP рейтинг143
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
3
4
Ж.Соуза
✓
1
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль
✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
6
5
3
63
Х.Чон
✓
1
2
7
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
✓
3
6
65
6
6
Э.Эскобедо
6
4
77
4
2
ATP Роттердам
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
61
2
Н.Басилашвили
✓
4
77
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
26/05/2019
Сонего несколько раз классно поймал Федерера, но Роджер уверенно победил в трех сетах – видео
Ролан Гаррос
13/05/2019
Смотри матч Карена Хачанова в первом круге «Мастерса» в Риме на Eurosport 2
ATP Masters Рим