Смотри также

ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Я.Штруфф
6
64
3
Г.Соэда
✓
4
77
6
30 сентября 2019 г.
Матч
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Го Соэда
ATP Токио - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Го Соэда на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ян-Леннард
Штруфф
Штруфф
Германия
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)87
- Возраст29
ATP рейтинг37
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
63
4
П.Эрбер
✓
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Изнер
✓
6
77
77
Я.Штруфф
3
64
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
✓
6
6
6
К.Рууд
4
4
2
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Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Медведев
✓
6
6
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2
1
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Штруфф
✓
6
65
78
С.Циципас
4
77
66
Больше матчей
Го
Соэда
Соэда
Япония
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)73
- Возраст35
ATP рейтинг133
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Соэда
5
63
А.Маннарино
✓
7
77
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Соэда
62
3
Т.Сандгрен
✓
77
6
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Жазири
✓
6
6
6
Г.Соэда
3
4
3
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Соэда
77
3
3
Ф.Вердаско
✓
62
6
6
ATP Masters Шанхай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен
✓
6
6
Г.Соэда
4
2
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