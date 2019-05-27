Смотри также

ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Я.Штруфф
6
64
3
Г.Соэда
4
77
6
30 сентября 2019 г.
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Онлайн - Ян-Леннард Штруфф - Го Соэда

ATP Токио - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф - Го Соэда на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ян-Леннард Штруфф
Ян-Леннард
Штруфф
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
37
Последние матчи
Больше матчей
Го Соэда
Го
Соэда
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
133
Последние матчи
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