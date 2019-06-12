Смотри также

ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Х.Хуркач
4
3
Л.Пуй
✓
6
6
30 сентября 2019 г.
Матч
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Комментарии
Онлайн - Хуберт Хуркач - Люка Пуй
ATP Токио - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хуберт Хуркач - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хуберт
Хуркач
Хуркач
Польша
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)81
- Возраст22
ATP рейтинг36
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
6
6
Х.Хуркач
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
6
3
78
1
4
Ж.Шарди
✓
3
6
66
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Финал
Б.Пэр
3
6
3
Х.Хуркач
✓
6
3
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Х.Хуркач
✓
6
6
Д.Шаповалов
3
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Тиафо
6
61
1
Х.Хуркач
✓
4
77
6
Больше матчей
Люка
Пуй
Пуй
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)81
- Возраст25
ATP рейтинг24
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
✓
77
6
Л.Пуй
64
2
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
Л.Пуй
66
64
Ж.Тсонга
✓
78
77
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Крайинович
6
5
2
Л.Пуй
✓
4
7
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Сонего
1
4
Л.Пуй
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
✓
6
6
64
6
Л.Пуй
4
3
77
4
Больше матчей
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