Смотри также

ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Х.Хуркач
4
3
Л.Пуй
6
6
30 сентября 2019 г.
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Онлайн - Хуберт Хуркач - Люка Пуй

ATP Токио - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хуберт Хуркач - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Хуберт Хуркач
Хуберт
Хуркач
ПольшаПольша
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
36
Последние матчи
Больше матчей
Люка Пуй
Люка
Пуй
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
24
Последние матчи
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