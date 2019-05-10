ATP Токио
Одиночный разряд | Второй раунд
Х.Чон VS М.Чилич
3 октября 2019 г. Начало после 04:00
Ariake Coliseum
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Хён Чон - Марин Чилич
ATP Токио - 03 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хён
Чон
Чон
Южная Корея
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст23
ATP рейтинг143
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего
6
3
4
Х.Чон
✓
3
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
3
4
Ж.Соуза
✓
1
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль
✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско
6
6
5
3
63
Х.Чон
✓
1
2
7
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
✓
3
6
65
6
6
Э.Эскобедо
6
4
77
4
2
Больше матчей
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст31
ATP рейтинг30
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
4
4
М.Чилич
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Чилич
3
6
1
2
Р.Надаль
✓
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Изнер
5
6
66
4
М.Чилич
✓
7
3
78
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Штебе
6
3
5
3
М.Чилич
✓
4
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Клижан
3
2
66
М.Чилич
✓
6
6
78
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
09/08/2019
Тим отрабатывал смэши и случайно выбил телефон из рук зрителя (видео)
ATP Masters Монреаль