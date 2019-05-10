ATP Токио
Одиночный разряд | Второй раунд

Х.Чон VS М.Чилич

3 октября 2019 г. Начало после 04:00

Ariake Coliseum
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Онлайн - Хён Чон - Марин Чилич

ATP Токио - 03 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хён Чон - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 03 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Хён Чон
Хён
Чон
Южная КореяЮжная Корея
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
143
Последние матчи
Больше матчей
Марин Чилич
Марин
Чилич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    89
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
30
Последние матчи
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