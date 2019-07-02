Смотри также

ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Ю.Сагита
4
4
М.Чилич
✓
6
6
30 сентября 2019 г.
Матч
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Онлайн - Юити Сагита - Марин Чилич
ATP Токио - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юити Сагита - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юити
Сагита
Сагита
Япония
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг126
Последние матчи
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
3
1
3
Р.Надаль
✓
6
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
4
1
К.Нисикори
✓
6
6
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
✓
6
6
Ю.Сагита
3
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Сагита
3
1
3
Р.Гаске
✓
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Майер
✓
6
77
Ю.Сагита
3
64
Больше матчей
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст31
ATP рейтинг30
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Чилич
3
6
1
2
Р.Надаль
✓
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Изнер
5
6
66
4
М.Чилич
✓
7
3
78
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Штебе
6
3
5
3
М.Чилич
✓
4
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Клижан
3
2
66
М.Чилич
✓
6
6
78
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чилич
4
66
Р.Албот
✓
6
78
Больше матчей
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