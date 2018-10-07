Онлайн - Райлли Опелка - Ясутака Утияма

ATP Токио - 04 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Райлли Опелка - Ясутака Утияма на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.