ATP Токио
Одиночный разряд | 1/4 финала
Р.Опелка VS Я.Утияма
4 октября 2019 г. Начало после 04:00
Colosseum
Матч
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Онлайн - Райлли Опелка - Ясутака Утияма
ATP Токио - 04 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Райлли Опелка - Ясутака Утияма на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Райлли
Опелка
Опелка
США
- Рост (м)2.11
- Вес (кг)100
- Возраст22
ATP рейтинг53
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
✓
77
77
Ж.Симон
64
62
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Фритц
3
4
Р.Опелка
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
4
4
62
Д.Кёпфер
✓
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
3
4
78
3
Р.Опелка
✓
6
6
66
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур
✓
77
6
Р.Опелка
63
4
Больше матчей
Ясутака
Утияма
Утияма
Япония
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)80
- Возраст27
ATP рейтинг136
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
77
3
4
Я.Утияма
✓
62
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Утияма
✓
6
6
Б.Пэр
2
2
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Утияма
6
2
4
3
Т.Сандгрен
✓
3
6
6
6
ATP Брисбен
Одиночный разряд
1/4 финала
Ж.Шарди
✓
6
3
77
Я.Утияма
4
6
64
ATP Брисбен
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Утияма
✓
78
6
К.Эдманд
66
4
Больше матчей
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