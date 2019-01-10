ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Миллман VS А.Маннарино

2 октября 2019 г. Начало после 04:00

Ariake Coliseum
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Онлайн - Джон Миллман - Адриан Маннарино

ATP Токио - 02 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Миллман - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 02 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Джон Миллман
Джон
Миллман
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
80
Последние матчи
Больше матчей
Адриан Маннарино
Адриан
Маннарино
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
43
Последние матчи
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