ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Миллман VS А.Маннарино
2 октября 2019 г. Начало после 04:00
Ariake Coliseum
Матч
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Онлайн - Джон Миллман - Адриан Маннарино
ATP Токио - 02 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джон Миллман - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 02 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джон
Миллман
Миллман
Австралия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)79
- Возраст30
ATP рейтинг80
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
✓
6
6
Д.Миллман
1
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман
3
2
2
Р.Надаль
✓
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Миллман
6
65
4
С.Джонсон
✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Хасе
3
4
Д.Миллман
✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чеккинато
77
4
3
Д.Миллман
✓
65
6
6
Больше матчей
Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг43
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Финал
А.Маннарино
64
4
А.Де Минаур
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Маннарино
✓
6
4
6
А.Рамос
0
6
1
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Маннарино
✓
6
6
Д.Джумхур
1
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Циципас
6
5
0
A
А.Маннарино
✓
3
7
0
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
✓
78
7
Ц.Чжан
66
5
Больше матчей
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23/03/2019
Медведеву не хватило очка, чтобы повесить Маннарино баранку. Итоговый результат все равно устрашает
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10/01/2019
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