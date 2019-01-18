ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Де Минаур VS Л.Харрис

2 октября 2019 г. Начало после 04:00

Ariake Coliseum
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Ллойд Харрис

ATP Токио - 02 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Ллойд Харрис на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 02 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алекс Де Минаур
Алекс
Де Минаур
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
25
Последние матчи
Больше матчей
Ллойд Харрис
Ллойд
Харрис
ЮАРЮАР
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
99
Последние матчи
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