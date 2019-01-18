ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Де Минаур VS Л.Харрис
2 октября 2019 г. Начало после 04:00
Ariake Coliseum
Матч
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Ллойд Харрис
ATP Токио - 02 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Ллойд Харрис на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 02 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алекс
Де Минаур
Де Минаур
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст20
ATP рейтинг25
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Финал
А.Маннарино
64
4
А.Де Минаур
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Де Минаур
✓
6
6
Р.Баутиста
2
2
ATP Чжухай
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Де Минаур
✓
6
4
6
Б.Чорич
2
6
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур
✓
4
6
6
Э.Маррей
6
2
4
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
✓
6
6
Д.Миллман
1
3
Больше матчей
Ллойд
Харрис
Харрис
ЮАР
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг99
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Бублик
✓
78
6
Л.Харрис
66
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Харрис
✓
65
6
6
Ж.Соуза
77
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Лайович
3
3
Л.Харрис
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
6
4
2
Л.Харрис
✓
4
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис
5
65
63
Е.Герасимов
✓
7
77
77
Больше матчей
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