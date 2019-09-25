ATP Токио
Одиночный разряд | 1/4 финала
Н.Джокович VS Л.Пуй
4 октября 2019 г. Начало после 04:00
Colosseum
Матч
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Онлайн - Новак Джокович - Люка Пуй
ATP Токио - 04 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Новак
Джокович
Джокович
Сербия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг1
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович
✓
6
7
Г.Соэда
3
5
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Джокович
✓
6
6
А.Попырин
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Джокович
4
5
1
A
С.Вавринка
✓
6
7
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Джокович
✓
6
6
6
Д.Кудла
3
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович
✓
6
77
6
Х.Лондеро
4
63
1
Больше матчей
Люка
Пуй
Пуй
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)81
- Возраст25
ATP рейтинг24
Последние матчи
ATP Токио
Одиночный разряд
Второй раунд
Й.Нисиока
1
2
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Токио
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
4
3
Л.Пуй
✓
6
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
✓
77
6
Л.Пуй
64
2
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
Л.Пуй
66
64
Ж.Тсонга
✓
78
77
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Крайинович
6
5
2
Л.Пуй
✓
4
7
6
Больше матчей
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