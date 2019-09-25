ATP Токио
Одиночный разряд | 1/4 финала

Н.Джокович VS Л.Пуй

4 октября 2019 г. Начало после 04:00

Colosseum
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Новак Джокович - Люка Пуй

ATP Токио - 04 октября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Новак Джокович - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 04 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Новак Джокович
Новак
Джокович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
1
Последние матчи
Больше матчей
Люка Пуй
Люка
Пуй
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
24
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Алексей Попырин проиграл Новаку Джоковичу в Токио (видео)

ATP Токио
01/10/2019
play
Видео

Новак Джокович стал сумоистом перед стартом на турнире в Токио

ATP Токио
30/09/2019

Рейтинги ATP и WTA по состоянию на 30 сентября 2019 года

30/09/2019

Иванишевич посоветовал Нику Кирьосу сосредоточиться на себе, а не на Новаке Джоковиче

25/09/2019