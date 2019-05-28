Смотри также

ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Й.Нисиока
7
6
Ж.Соуза
5
3
30 сентября 2019 г.
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Онлайн - Йосихито Нисиока - Жоау Соуза

ATP Токио - 30 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йосихито Нисиока - Жоау Соуза на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Йосихито Нисиока
Йосихито
Нисиока
ЯпонияЯпония
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
77
Последние матчи
Больше матчей
Жоау Соуза
Жоау
Соуза
ПортугалияПортугалия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
62
Последние матчи
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