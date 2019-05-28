Смотри также

ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Й.Нисиока
✓
7
6
Ж.Соуза
5
3
30 сентября 2019 г.
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Йосихито Нисиока - Жоау Соуза
ATP Токио - 30 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Йосихито Нисиока - Жоау Соуза на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 30 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Йосихито
Нисиока
Нисиока
Япония
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст24
ATP рейтинг77
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
2
1
А.Рамос
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес
✓
67
6
6
6
Й.Нисиока
79
0
4
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
✓
3
6
6
6
М.Джирон
6
4
4
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Й.Нисиока
A
Д.Гоффен
✓
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
А.Де Минаур
5
4
Больше матчей
Жоау
Соуза
Соуза
Португалия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст30
ATP рейтинг62
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Харрис
✓
65
6
6
Ж.Соуза
77
3
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Ж.Соуза
✓
6
65
6
Ф.Оже-Альяссим
4
77
4
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
3
4
Ж.Соуза
✓
1
6
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Чорич
✓
3
77
6
Ж.Соуза
6
65
1
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Кукушкин
68
2
Ж.Соуза
✓
710
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое