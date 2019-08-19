ATP Токио
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Гоффен VS П.Каррено
2 октября 2019 г. Начало после 04:00
Ariake Coliseum
Матч
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Онлайн - Давид Гоффен - Пабло Каррено
ATP Токио - 02 октября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Давид Гоффен - Пабло Каррено на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:00 02 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Давид
Гоффен
Гоффен
Бельгия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст28
ATP рейтинг15
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Гоффен
3
2
П.Каррено
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Р.Федерер
✓
6
6
6
Д.Гоффен
2
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено
65
69
5
Д.Гоффен
✓
77
711
7
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Баррер
2
2
2
Д.Гоффен
✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Муте
3
6
4
0
Д.Гоффен
✓
6
3
6
6
Больше матчей
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг39
Последние матчи
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Финал
П.Каррено
✓
65
6
77
А.Бублик
77
4
63
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Шаповалов
3
4
П.Каррено
✓
6
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Каррено
✓
7
6
К.Гарин
5
2
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пэр
3
6
3
П.Каррено
✓
6
3
6
ATP Чэнду
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Каррено
✓
6
6
Р.Албот
3
4
Больше матчей
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