Первая ракетка мира, серб Новак Джокович посетил тренировку по сумо и поучаствовал в шутливом поединке против одного из мастеров.

«Сумо – священный вид спорта в Японии. Мне удалось почувствовать, каково это находиться рядом с этими воинами. У меня небольшая нехватка веса, но я был близок к тому, чтобы сдвинуть борца на дюйм. Они рассказали, что едят как минимум 10 000 калорий в день, чтобы быть сильными и большими. Не уверен, что смогу добиться подобных результатов, если честно.

Помню следил за сумо в 90-е дома в Сербии с отцом и братьями, особенно поддерживая Акэбоно Екодзуну. Где он теперь, чтобы я мог показать ему, каким большим я стал?» – рассказал Джокович в инстаграме.

Видео - Джокович стал сумоистом перед стартом на турнире в Токио 01:05

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. На этой неделе серб стал третьим в истории по продолжительности пребывания на вершине, опередив Ивана Лендла (271 неделя).

На турнире в Токио Новак стартует во вторник матчем против австралийца Алексея Попырина.

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