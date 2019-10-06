Первая ракетка мира Новак Джокович взял титул в Токио, обыграв финале австралийца Джона Миллмана. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу 32-летнего серба.

Игра продлилась 1 час 10 минут. Джокович выполнил шесть эйсов и реализовал три брейк-пойнта из четырех, Миллман только один раз подал навылет и не сделал ни одного брейка. За весь матч теннисисты не допустили ни одной двойной ошибки.

Новак выиграл все личные встречи у 30-летнего австралийца – 3-0.

Джокович взял четвертый титул сезона после Australian Open, Уимблдона и «Мастерса» в Мадриде.

Миллман играл в финале во второй раз в карьере.

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