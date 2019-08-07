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Лопес за 20 лет карьеры не выучил детское правило. Маррей ему объяснил

Лопес за 20 лет карьеры не выучил детское правило. Маррей ему объяснил
Eurosport

53 мин. назад

Стыдно такое не знать.

Удивительный эпизод произошел в матче первого круга парного турнира в Монреале. Испанец Фелисиано Лопес играл в паре с Энди Марреем против дуэта Лукаш Кубот/Марсело Мело.

В одном из эпизодов Лопес поймал на ракетку уходивший в глубокий аут мяч, и судья засчитал очко соперникам. После этого Маррей объяснил партнеру, что так делать нельзя. Странно, что 37-летний Фелисиано не знал об этом правиле.

  • Маррей и Лопес выиграли встречу в решающей партии со счетом 11:9.
  • На счету Лопеса 12 побед на турнирах ATP (из них семь в одиночном разряде).
  • Фелисиано – рекордсмен профессионального тура по количеству сыгранных подряд турниров «Большого шлема» (66).

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