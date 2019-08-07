Удивительный эпизод произошел в матче первого круга парного турнира в Монреале. Испанец Фелисиано Лопес играл в паре с Энди Марреем против дуэта Лукаш Кубот/Марсело Мело.

В одном из эпизодов Лопес поймал на ракетку уходивший в глубокий аут мяч, и судья засчитал очко соперникам. После этого Маррей объяснил партнеру, что так делать нельзя. Странно, что 37-летний Фелисиано не знал об этом правиле.

Маррей и Лопес выиграли встречу в решающей партии со счетом 11:9.

На счету Лопеса 12 побед на турнирах ATP (из них семь в одиночном разряде).

Фелисиано – рекордсмен профессионального тура по количеству сыгранных подряд турниров «Большого шлема» (66).

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